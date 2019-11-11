В Самаре изменился график движения судов до Рождествено

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-11T08:44:00+03:00

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В Самаре изменилось расписание движения судов, которые курсируют по Волге до Прорана и Рождествено. С понедельника, 11 ноября, они будут ходить по новому графику.

Так, из Самары теплоходы будут отправляться в 6:00, 7:00, 12:00, 16:00, 17:30, 21:00, а из Рождествено — в 6:00, 8:00, 11:00, 15:00, 16:45, 20:00. От остановки Проран в сторону Рождествено суда будут отплывать в 8:00, 10:00, 14:00, 19:00, а в сторону Самары — в 7:00, 9:00, 13:00, 18:15.

Как отмечают в Самарском речном пассажирском предприятии, интервалы движения судов могут измениться. Это будет зависеть от пассажиропотока и гидрометеорологических условий.

ИСТОЧНИК KP.RU