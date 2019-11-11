2019-11-11T09:05:08+03:00
Происшествия

В Самаре мать двоих детей будут судить за мошенничество с маткапиталом

Женщина обманула госучрежедние на 370 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уже скоро женщина предстанет перед судомУже скоро женщина предстанет перед судомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области скоро предстанет перед судом 28-летняя мать двоих детей. Ее обвиняют в мошенничестве с маткапиталом.

- Жительница Кинельского района после рождения второго ребенка получила сертификат на материнский капитал. После этого она предоставила в госучреждение фиктивные гражданско-правовые договоры, связанные с покупкой квартиры и земельного участка, которые были заключены с ее родственниками. Последние о противоправных действиях женщины ничего не знали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Из-за этих махинаций госучреждению был причинен ущерб на сумму более 370 тысяч рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Дело уже передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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