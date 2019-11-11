«Лада» обыграла «Звезду» в третьем раунде Кубка Европейской гандбольной федерации
Тольяттинская «Лада» обыграла звенигородскую «Звезду» в первом матче третьего раунда Кубка Европейской гандбольной федерации среди женщин. Встреча проходила в Звенигороде и завершилась со счетом 36:24.
- Судя по результату матча, кажется, что он получился для нас легким, но счет обманчив. Две трети встречи вышли довольно напряженными, и лишь минут за семь до ее окончания за исход игры можно было не беспокоиться. Результатом я доволен. Но принимать поздравления мы будем не сегодня. Впереди ответный матч 16-го ноября, - прокомментировал игру наставник «Лады» Алексей Алексеев.
Ответный матч пройдет в Тольятти 16 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU