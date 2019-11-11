Воспитанник тольяттинской хоккейной «Лады» стал обладателем Мирового кубка вызова
Федора Свечкова признали лучшим снайпером юниорской сборной России
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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Воспитанник тольяттинского хоккейного клуба «Лада» Федор Свечков принял участие в Мировом кубке вызова. Он выступал в составе юниорской сборной России U17.
- Федор Свечков стал обладателем Мирового кубка вызова. В финале российская команда обыграла сборную США со счетом 6:2, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.
Федор Свечков стал лучшим снайпером национальной команды. В 6 матчах он забросил 6 шайб. Также на счету игрока 2 голевые передачи.
ИСТОЧНИК KP.RU