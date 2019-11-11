Воспитанник тольяттинской хоккейной «Лады» стал обладателем Мирового кубка вызова

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-11T09:58:51+03:00

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Воспитанник тольяттинского хоккейного клуба «Лада» Федор Свечков принял участие в Мировом кубке вызова. Он выступал в составе юниорской сборной России U17.

- Федор Свечков стал обладателем Мирового кубка вызова. В финале российская команда обыграла сборную США со счетом 6:2, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Федор Свечков стал лучшим снайпером национальной команды. В 6 матчах он забросил 6 шайб. Также на счету игрока 2 голевые передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU