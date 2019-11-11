2019-11-11T10:31:13+03:00
Общество

В Самаре на набережной Волги установят 10-метровую искусственную ель

На монтаж "дерева" планируется потратить почти 350 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Искусственная ель появится на второй очереди набережнойИскусственная ель появится на второй очереди набережнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самара продолжает активно готовиться к предстоящему Новому году. В начале декабря город украсят иллюминацией, а также начнут устанавливать искусственные ели. Одна из таких появится на второй очереди набережной реки Волги. Сейчас МП "Самарская набережная" ищет подрядчика, который займется монтажом "дерева".

- Предполагается, что ель будет каркасная с искусственными ветками. Высота ее должна составить не менее 10 метров, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Муниципальное предприятие намерено заплатить за выполнение этих работ 342,6 тысяч рублей. Подвести итоги электронного аукциона должны 22 ноября. Установить ель подрядчик должен будет в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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