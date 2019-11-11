В Самаре на набережной Волги установят 10-метровую искусственную ель
Самара продолжает активно готовиться к предстоящему Новому году. В начале декабря город украсят иллюминацией, а также начнут устанавливать искусственные ели. Одна из таких появится на второй очереди набережной реки Волги. Сейчас МП "Самарская набережная" ищет подрядчика, который займется монтажом "дерева".
- Предполагается, что ель будет каркасная с искусственными ветками. Высота ее должна составить не менее 10 метров, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Муниципальное предприятие намерено заплатить за выполнение этих работ 342,6 тысяч рублей. Подвести итоги электронного аукциона должны 22 ноября. Установить ель подрядчик должен будет в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU