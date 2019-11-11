Волейбольная «Нова» проиграла четвертый матч подряд в чемпионате России со счетом 0:3

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-11T10:54:23+03:00

На этот раз команда из Самарской области уступила «Динамо-ЛО»

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«Нова» проиграла четвертый матч подряд со старта чемпионата России по волейболу со счетом 0:3. В воскресенье, 10 ноября, клуб из Самарской области уступил «Динамо» из Ленинградской области – 15:25, 20:25, 22:25.

- Помимо психологических проблем, у нас есть другие проблемы. Пока мы не можем их решить, и они не позволяют нам выиграть даже партии. В том числе проблемы со здоровьем, но также это касается и подготовки. Словом, пока мы боремся больше сами с собой. Но я верю, что мы найдем ту игру и тот оптимальный состав, с которым мы будем побеждать, - приводит слова главного тренера «Новы» Александра Горбаткова пресс-служба клуба.

До этого «Нова» уступила 0:3 московскому «Динамо», новосибирскому «Локомотиву» и сургутскому «Газпрому-Югре». Все игры прошли на выезде.

Следующий матч клуб из Самарской области снова сыграет на выезде – в Нижнем Новгороде против клуба «АСК».

ИСТОЧНИК KP.RU