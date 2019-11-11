В Самаре выставили на продажу раритетный кабриолет FORD T 1922 года выпуска

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-11T11:07:47+03:00

По словам продавца, автомобиль находится на ходу и может развить скорость до 60 км/ч

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В Самаре вновь выставили на продажу черный кабриолет FORD модель T 1922 года выпуска. Автомобиль, который также ранее называли "Жестянка Лиззи", находится на ходу и может разогнаться до 60 км/ч.

- Автомобиль леворульный. Двигатель 2,9 литра. Кузов металлический с тремя дверями. Количество передач: вперед - две, назад - одна. Салон с кожаными сиденьями. Есть складной верх. Автомобиль имеет ПТС и состоит на учете в ГИБДД. Находится в автосалоне на Московском шоссе, - говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito.

Продавец хочет выручить за раритетный автомобиль 2,5 млн рублей. Напомним, что кабриолет уже пытались продать в феврале этого года, но, видимо, найти покупателя так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU