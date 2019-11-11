2019-11-11T11:07:47+03:00
Общество

В Самаре выставили на продажу раритетный кабриолет FORD T 1922 года выпуска

По словам продавца, автомобиль находится на ходу и может развить скорость до 60 км/ч
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Продавец хочет выручить за автомобиль 2,5 млн рублей / Фото: АвитоПродавец хочет выручить за автомобиль 2,5 млн рублей / Фото: Авито
Изменить размер текста:

В Самаре вновь выставили на продажу черный кабриолет FORD модель T 1922 года выпуска. Автомобиль, который также ранее называли "Жестянка Лиззи", находится на ходу и может разогнаться до 60 км/ч.

- Автомобиль леворульный. Двигатель 2,9 литра. Кузов металлический с тремя дверями. Количество передач: вперед - две, назад - одна. Салон с кожаными сиденьями. Есть складной верх. Автомобиль имеет ПТС и состоит на учете в ГИБДД. Находится в автосалоне на Московском шоссе, - говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito.

Продавец хочет выручить за раритетный автомобиль 2,5 млн рублей. Напомним, что кабриолет уже пытались продать в феврале этого года, но, видимо, найти покупателя так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24