Желтый уровень опасности: туман продержится в Самарской области до конца дня
Автомобилистов призывают не лихачить на дорогах
Видимость ухудшится до 500 метров и меньшеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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ГУ МЧС по Самарской области разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана.
- В понедельник, 11 ноября, до конца дня и вечером местами по Самарской области сохранится туман. Видимость ухудшится до 500 метров и меньше, - сообщили в Приволжском УГМС.
Сотрудники МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
ИСТОЧНИК KP.RU