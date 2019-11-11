2019-11-11T11:18:43+03:00
Общество

Желтый уровень опасности: туман продержится в Самарской области до конца дня

Автомобилистов призывают не лихачить на дорогах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Видимость ухудшится до 500 метров и меньшеВидимость ухудшится до 500 метров и меньшеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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ГУ МЧС по Самарской области разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана.

- В понедельник, 11 ноября, до конца дня и вечером местами по Самарской области сохранится туман. Видимость ухудшится до 500 метров и меньше, - сообщили в Приволжском УГМС.

Сотрудники МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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