Желтый уровень опасности: туман продержится в Самарской области до конца дня

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-11T11:18:43+03:00

Видимость ухудшится до 500 метров и меньше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Автомобилистов призывают не лихачить на дорогах

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ГУ МЧС по Самарской области разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана.

- В понедельник, 11 ноября, до конца дня и вечером местами по Самарской области сохранится туман. Видимость ухудшится до 500 метров и меньше, - сообщили в Приволжском УГМС.

Сотрудники МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU