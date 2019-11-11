Экс-владелец «Спартака» считает, что судья сделал все, чтобы красно-белые обыграли «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-11T11:37:44+03:00

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в матче 16 тура Российской премьер-лиги судья сделал все, чтобы красно-белые обыграли «Крылья Советов».

- В первой половине играли ничего, было на что посмотреть, а во втором тайме уже подсели. Плюс после 70-й минуты начал солировать [судья] Мешков, что не очень хорошо. Было видно, что «Крылья» уже готовы забить, но рефери решил, что негоже «Спартаку» не выигрывать этот матч. Делал для этого все возможное. Тедеско после гола обнимался с [Резиуаном] Мирзовым, но надо было ему пробежаться на поле и обняться с Мешковым. Это было бы более уместно. Где судья там рассмотрел красную карточку? Это надо еще постараться, - приводит слова Червиченко rsport.ria.ru.

Напомним, матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Спартака». В конце встречи арбитр показал двум игрокам «Крыльев» Срджану Мияйловичу и Максиму Карпову красные карточки.

ИСТОЧНИК KP.RU