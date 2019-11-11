В Самаре новый хоккейный центр спроектируют почти за 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-11T11:58:23+03:00

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В Самаре подвели итоги электронного аукциона по выбору подрядчика для проектирования регионального центра по хоккею. На торги было подано две заявки: от ООО «Строительно-монтажный трест «Электрощит» и ООО «Интерстрой».

- Компания «Электрощит» предложила за свои услуги 8,9 млн рублей, а компания «Интерстрой» - 9,39 млн рублей. Победителем аукциона была признана первая фирма, - говорится на сайте госзакупок.

Отметим, что изначально за разработку проектной документации чиновники предлагали заплатить 12,6 млн рублей. Новый хоккейный центр должен разместиться в границах Московского, Ракитовского, Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической в районе стадиона «Самара Арена». Общая его площадь составит около 6 тысяч кв.м, вместимость — не менее 500 зрительских мест. В хоккейном центре будут проводиться тренировки спортсменов, а также соревнования различных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU