Для кошек и собак: в Самаре в третий раз пройдет благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-11T13:31:37+03:00

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16 ноября, в эту субботу самарские музыканты и зоозащитники соберутся в баре «Хьюстон» на благотворительном концерте в рамках международного фестиваля «Рок в защиту животных». Инициатором проведения феста выступил владимирский поэт, автор текстов песен для рок-групп Дмитрий Малов. В прошлом году на его призыв в соцсетях откликнулись коллеги по цеху из десятков городов России и СНГ, и сегодня фестиваль проходит более чем в 80 городах страны и ближнего зарубежья.

- Наша главная цель – рассказать, что животные тоже имеют право на жизнь и защиту от жестокого обращения, - рассказал Дмитрий Малов. – Также важной задачей считаем популяризацию идеи стерилизации домашних и бездомных кошек и собак, чтобы на свет не появлялись никому не нужные, обреченные на гибель котята и щенки. Ну и, конечно, средства от продажи билетов на каждый из концертов идут в помощь приютам для животных.

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В Самаре масштабный зоозащитный фестиваль пройдет уже в третий раз- до этого он уже проходил в баре «Хьюстон» и в парке им.Гагарина. На сцену поднимутся как постоянные участники – группы «Третье измерение», VinnyGreat, Kreek City, «Смена сюжета», так и новые участники - Gravity Lines и OUE. Все собранные средства будут переданы приюту «ЗооСпасение». Кроме того, зрители могут принести на фестиваль гостинцы для животных. А волонтеры проекта «Вторсырье на благотворительность» на фестивале расскажут всем желающим, как снизить экологический след и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.

Благотворительный концерт пройдет 16 ноября в баре «Хьюстон».

Начало в 18.00

Вход 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU