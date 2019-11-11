В Самарской области ВАЗ-2114 при объезде ремонтируемого моста влетел во встречную фуру: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-11T13:34:17+03:00

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Полицейские выясняют детали ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 10 ноября, на 1057 км 500 м трассы «Москва — Челябинск» в Самарской области. Там примерно в 21:00 водитель автомобиля ВАЗ-2114 влетел в фуру «Скания».

- 28-летний мужчина, управляя легковым автомобилем, двигался со стороны Уфы в направлении Самары. При съезде на дорогу для объезда ремонтируемого моста, он столкнулся с большегрузом, который двигался во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадала 50-летняя пассажирка «четырнадцатой», которая находилась на заднем сиденье. Ее на машине скорой помощи доставили в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую.

ИСТОЧНИК KP.RU