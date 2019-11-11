2019-11-11T14:00:14+03:00
Общество

В Самаре на городском кладбище рядом с воинским мемориалом больше не будут хоронить «уважаемых» людей

«Аллея Славы», которая существует более 50 лет, официально получила статус воинского меморала
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре на кладбище «Городское» создали мемориал воинских захоронений «Аллея Славы». Напомним, существует он еще с 1965 года, но официально закреплен не был. В итоге там начали появляться захоронения «уважаемых» людей, бывших чиновников и крупных бизнесменов.

- Месяц назад на «Аллее Славы» установили памятник «героическому» торговцу Неронову, а также безымянный крест на участке, закрепленном за экс-начальником ГУВД Глуховым. Последний еще жив и здоров, но на всякий случай прикупил себе семейное захоронение, - написал в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Теперь «блатных» захоронений рядом с могилами фронтовиков больше не будет. «Аллея Славы» получила официальный статус воинского мемориала. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Его присвоили после многочисленных обращений ветеранов и общественников. Площадь воинского участка составит 3,5 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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