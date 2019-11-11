2019-11-11T14:01:16+03:00
Общество

Самарцы смогут увидеть новый фильм «Ангелы Чарли» в «Мягком кинотеатре» раньше премьеры

Предпоказ пройдет 13 ноября, а в прокат картина выйдет 14 ноября
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Посмотреть новых «Ангелов Чарли» можно в «Мягком кинотеатре», который находится в ТРК «Гудок».Посмотреть новых «Ангелов Чарли» можно в «Мягком кинотеатре», который находится в ТРК «Гудок».
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У жителей Самары есть шанс увидеть новый фильм «Ангелы Чарли» раньше всероссийской премьеры. В «Мягком кинотеатре» 13 ноября пройдет предпоказ картины. Фильм выходит в прокат 14 ноября.

- Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. Встречайте новое поколение суперсекретных агентов в исполнении Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балински, - говорится в синопсисе фильма.

Фильм выходит в прокат 14 ноября.

Фильм выходит в прокат 14 ноября.

Посмотреть новых «Ангелов Чарли» можно в «Мягком кинотеатре», который находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131) на третьем этаже.

Билеты и расписание есть на сайте «Мягкого кинотеатра».

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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