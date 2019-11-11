2019-11-11T14:21:50+03:00
Спорт

Бывшая пресс-атташе «Волги» Светлана Щепеткова займется развитием футбола в Сызрани

Девушка получила должность в федерации футбола города
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В ульяновскую «Волгу» Светлана ушла после того, как ФК «Сызрань-2003» прекратил свое существование как профессиональный клуб.В ульяновскую «Волгу» Светлана ушла после того, как ФК «Сызрань-2003» прекратил свое существование как профессиональный клуб.Фото: из архива героя публикации
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Бывшая пресс-атташе «Сызрани-2003» и ульяновской «Волги» Светлана Щепеткова займется развитием футбола в Сызрани. Об этом Светлана рассказала корреспонденту «КП-Самара».

- Я займу должность пресс-атташе федерации футбола Сызрани. Команда «Сызрань-2003» теперь выступает в третьей лиге [четвертый по силе в системе футбольных дивизионов чемпионата России], поэтому будем, конечно, заниматься продвижением и популяризацией федерации футбола, в том числе команды «Сызрань-2003-СШОР-2», - отметила Светлана.

Напомним, в ульяновскую «Волгу» Щепеткова ушла после того, как ФК «Сызрань-2003» прекратил свое существование как профессиональный клуб. 10 ноября стало известно, что пресс-атташе покинет «Волгу».

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Команда объявляет о прекращении существования не в первый раз. Но сейчас, видимо, клуб не реанимируют (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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