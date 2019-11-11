Кастинг в массовку фильма «Гоголь 2» в Самаре оказался фейком

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-11T14:43:52+03:00

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Недавно в соцсетях стали появляться сообщения о том, что в Самаре пройдут съемки фильма «Гоголь 2». Для этого съемочной группе якобы нужна была массовка. За мимолетную роль мужчинам и женщинам обещали платить 1750 рублей в день.

- 23 декабря на съемку фильма «Гоголь 2» приглашаются мужчины и женщины от 17 до 65 лет. Должность: актеры и массовка. Для участия в массовке нужно заполнить анкету и отправить нам в Direct, - говорится в группе «Массовка Самара» в инстаграме.

О наборе в массовку фильма сообщала группа "Массовка Самара" в инстаграме

Как выяснилось, никаких съемок фильма в Самаре не будет. Новость об этом оказалась фейком. Информацию о наборе массовки опроверг режиссер первого фильма «Гоголь» Егор Баранов.

- Какие-то жулики опубликовали набор массовки якобы на продолжение «Гоголя» и еще с моим именем... Это фейк, не видитесь. Не знаю, зачем они это делают. Может, под видом массовки везут людей на завод и котлеты делают... Так что прошу игнорировать этих негодяев, - написал режиссер в своем инстаграм-аккаунте.

Отметим, что сообщения о наборе массовки распространялись и в Нижнем Новгороде. Там тоже поработали какие-то аферисты.

ИСТОЧНИК KP.RU