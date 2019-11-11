Хоккеист Денис Гурьянов: «Хотел бы увидеть игру «Далласа» в Тольятти»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-11T15:08:01+03:00

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Уроженец Тольятти хоккеист Денис Гурьянов, который сейчас играет за клуб НХЛ «Даллас Старз», заявил, что хотел бы увидеть игру своей команды в родном городе. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

- На этой неделе «Тампа-Бэй» и «Баффало» проведут два матча в Стокгольме в рамках NHL Global Series [матчи уже прошли, «молнии» одержали две победы, - прим. ред. «КП-Самара»]. А если лига решит сыграть в России, как это могло бы быть?

- Я же сам из Тольятти. И если помечтать, то хотел бы увидеть, как «Даллас» приезжает в мой родной город и играет на арене «Лады». А почему нет? Ведь в Тольятти обожают хоккей, и это было бы очень круто. Лично я бы получил колоссальное удовольствие. Пришли бы мои друзья, знакомые, - сказал Гурьянов.

Денису Гурьянову 22 года. Он воспитанник тольяттинского хоккея. С 2016 года форвард находится в системе «Даллас Старз».

После 18 матчей в регулярном чемпионате этого сезона «звезды» идут на 11 месте в турнирной таблице Западной конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU