2019-11-11T15:24:53+03:00
Спорт

Самарский спортсмен завоевал «золото» на чемпионате мира по кикбоксингу

Рафаэль Айсов провел четыре беспроигрышных боя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Сараево, в столице Боснии и Герцеговины, прошел чемпионат мира по кикбоксингу. В турнире в составе сборной России принял участие самарский спортсмен Рафаэль Айсов.

- Самарский спортсмен Рафаэль Айсов выиграл «золото» в разделе «лайт-контакт» в весовой категории 57 кг. Тренирует его Вячеслав Поляков, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, Рафаэль Айсов провел 4 боя. В каждом он оказался сильнее своего соперника. Он победил спортсменов из Хорватии, Англии, Турции и Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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