Ледяной водяной, призрак летчика и морж-кипер: в ЦСК ВВС показали вторую десятку вариантов маскота клуба

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-11T15:51:43+03:00

После первого раунда в финал вышли кот-летчик, Зигзаг МакКряк из «Утиных историй» и пингвин-хоккеист

Изменить размер текста: A A

В официальном паблике хоккейного ЦСК ВВС стартовал второй этап голосования за маскот команды. Болельщикам предстоит выбрать еще трех финалистов конкурса. Всего до финала пройдет четыре тура. В первом победили Зигзаг МакКряк из «Утиных историй», пингвин-хоккеист и кот-летчик.

Во второй группе маскотов представлены ледяной водяной, морж-кипер, несколько пингвинов, призрак летчика, космонавт и еще один кот-пилот.

Проголосовать можно на официальной странице ЦСК ВВС Вконтакте. Продлится голосование до 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU