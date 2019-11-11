Ледяной водяной, призрак летчика и морж-кипер: в ЦСК ВВС показали вторую десятку вариантов маскота клуба
После первого раунда в финал вышли кот-летчик, Зигзаг МакКряк из «Утиных историй» и пингвин-хоккеист
Фото: ХК ЦСК ВВС.
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В официальном паблике хоккейного ЦСК ВВС стартовал второй этап голосования за маскот команды. Болельщикам предстоит выбрать еще трех финалистов конкурса. Всего до финала пройдет четыре тура. В первом победили Зигзаг МакКряк из «Утиных историй», пингвин-хоккеист и кот-летчик.
Во второй группе маскотов представлены ледяной водяной, морж-кипер, несколько пингвинов, призрак летчика, космонавт и еще один кот-пилот.
Проголосовать можно на официальной странице ЦСК ВВС Вконтакте. Продлится голосование до 13 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU