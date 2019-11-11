2019-11-11T15:51:43+03:00
Спорт

Ледяной водяной, призрак летчика и морж-кипер: в ЦСК ВВС показали вторую десятку вариантов маскота клуба

После первого раунда в финал вышли кот-летчик, Зигзаг МакКряк из «Утиных историй» и пингвин-хоккеист
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК ЦСК ВВС.Фото: ХК ЦСК ВВС.
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В официальном паблике хоккейного ЦСК ВВС стартовал второй этап голосования за маскот команды. Болельщикам предстоит выбрать еще трех финалистов конкурса. Всего до финала пройдет четыре тура. В первом победили Зигзаг МакКряк из «Утиных историй», пингвин-хоккеист и кот-летчик.

Во второй группе маскотов представлены ледяной водяной, морж-кипер, несколько пингвинов, призрак летчика, космонавт и еще один кот-пилот.

Проголосовать можно на официальной странице ЦСК ВВС Вконтакте. Продлится голосование до 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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