50 вопросов за 50 минут: самарские студенты написали энергетический диктант

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-11T15:54:54+03:00

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Первокурсники электротехнического факультета Самарского университета проверили свои знания в области энергсбережения. В рамках фестиваля «Вместе ярче – 2019» энергетический диктант написали более 150 человек. Организатором мероприятия стал филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги. На тест из 50 вопросов отводилось 50 минут. Тематика разнообразная: экономия энергоресурсов, альтернативные источники энергии, новые технологии в области энергосбережения в России и мире. Результаты тестирования и общие итоги акции станут известны в конце декабря 2019 года.

- Популяризация энергосбережения в молодежной среде – важнейшая задача, поставленная на государственном уровне. Наша акция позволит оценить и проанализировать уровень знаний самарской молодежи о способах энергосбережения, а также привлечь внимание и повысить интерес жителей Самары к вопросам культуры потребления энергоресурсов и их рационального использования, - отметили специалисты компании, комментируя важность этого мероприятия.

В России вопросам энергоснабжения и энергоэффективности уделяют очень много внимания. В 2008 году Президент РФ поставил цель: снизить к 2020 году энергоемкость валового внутреннего продукта на 40% от уровня 2007 года. С 2009 года, когда был принят соответствующий федеральный закон, было создано 55 региональных центров энергоснабжения. Активно ведется работа по энергосбережению и в компаниях топливно-энергетического комплекса. Например, в Федеральной сетевой компании постоянно внедряют технологическое и экологическое регулирование в этих вопросах.

Важным направлением здесь являются инновационные технологии, которые могут стать новым отраслевым стандартом. Например, цифровые подстанции, «умные» электрические сети. К примеру, на объектах МЭС Волги, применяются стандарты цифровизации сетей в рамках проекта ФСК ЕЭС «Цифровая подстанция».

ИСТОЧНИК KP.RU