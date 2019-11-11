В Самаре удлинили маршрут автобуса № 3

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-11T16:13:11+03:00

Если новый маршрут будет востребован, то его ведут на постоянной основе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре изменили схему движения автобуса № 3, который курсирует по маршруту «Поселок Шмидта — Хлебная площадь». Ее скорректировали по просьбам местных жителей, которые очень хотели, чтобы автобус проезжал мимо социально значимых объектов.

- С понедельника, 11 ноября, автобусы № 3 ходят по улицам Ленинградской, Самарской, Венцека, Куйбышева, Красноармейской, Самарской, Ленинградской и далее по обычному маршруту, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, что ранее автобусы курсировали от поселка Шмидта до Хлебной площади по улицам Ленинградской, Самарской, Венцека, Фрунзе, Комсомольской и Степана Разина. Помимо схемы движения автобуса, изменился и график его работы. Как отмечают чиновники, пока это будут пробные рейсы. Если новый маршрут будет востребован, то его введут на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU