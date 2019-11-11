Пляжные «Крылья Советов» поднялись на 26 место в мировом рейтинге

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-11T16:44:07+03:00

В этом сезоне «Крылья» заняли третье место в чемпионате России, а также дебютировали на Кубке мировых чемпионов. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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Пляжный футбольный клуб «Крылья Советов» вошел в топ-30 мирового рейтинга. Самарская команда оказалась на 26-ом месте. Первую строчку занимает португальская «Брага», а лучший российский клуб - чемпион страны «Кристалл» - на четвертой позиции. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

- Международная организация пляжного футбола опубликовала рейтинг клубов мира по итогам сезона 2019. На 1 месте - португальская «Брага». Лучший из российских - «Кристалл» (Санкт - Петербург) - 4 место, «Крылья Советов» - 26-е, - говорится в сообщении минспорта Самарской области.

Напомним, в этом сезоне «Крылья» заняли третье место в чемпионате России, а также дебютировали на Кубке мировых чемпионов. В следующем сезоне самарцы сыграют на Euro Winners Cup – аналоге Лиги чемпионов в пляжном футболе.

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ИСТОЧНИК KP.RU