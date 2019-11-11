Пожар на Арцыбушевской в Самаре: в двухэтажном деревянном доме загорелся чердак

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-11T16:58:54+03:00

Из здания самостоятельно эвакуировались семь человек

Изменить размер текста: A A

Днем в понедельник, 11 ноября, в Ленинском районе Самары произошел пожар. На улице Арцыбушевской,160 примерно в 16:30 загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:34. При прибытию пожарных подразделений было установлено, что горение происходит в чердачном помещении. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 16:57, а полностью потушить пламя - в 17:13. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Из дома самостоятельно эвакуировались 7 человек. На месте происшествия работали 37 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 29 человек и 7 спецмашин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU