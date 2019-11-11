Житель Самарской области хотел построить собственный наркобизнес, но попался полиции

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-11T18:01:34+03:00

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34-летний житель Чапаевска стал фигурантом судебного разбирательства. Мужчину заподозрили в наркоторговле, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как установило следствие, в мае этого года горожанин совместно с неизвестными подельниками приобрел и хранил дома синтетические наркотики. Банда расфасовала отраву, после чего принялась делать «закладки» в подъездах и разослал покупателям сообщения с адресами тайников. Впрочем, вместо наркоманов на место прибыли полицейские, которые нашли несколько свертков с производным N-метилэфедрона массой 2,95 г.

Сейчас уголовное дело направлено в городской суд Чапаевска для рассмотрения. Мужчине грозит серьезный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU