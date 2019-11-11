«Улучшения погоды не ждите»: в Самару пришел атлантический циклон
В ближайшие несколько дней на погоду в Самарской области будет влиять атмосферный фронт атлантического циклона. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Над столицей региона будут плотные облака, поэтому солнце не будет видно. Возможны осадки в виде дождя, а по утрам – туман, который наблюдали горожане в начале рабочей недели. Днем воздух будет прогреваться до 4-6 градусов тепла, а ночью температура будет опускаться ниже нуля.
Подобные погодные условия задержатся в Самаре, как минимум, до пятницы. Особое внимание нужно проявить водителям – подобные метеоусловия располагают к появлению гололеда на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU