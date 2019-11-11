Первый губернатор Самарской области получил почетный знак и 125 тысяч рублей из бюджета

СЕГОДНЯ 18:47 2019-11-11T18:47:42+03:00

Экс-губернатора отметили за вклад в социально-экономическое развитие 63-го региона Фото: Архив "КП"

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В понедельник, 11 ноября, стало известно, что глава региона Дмитрий Азаров подписал постановление о награждении почетным знаком Самарской области «За труд во благо земли Самарской» первого губернатора Константина Титова.

В постановлении говорится, что бывший глава региона и сенатор удостоился знака «за значительный вклад в социально-экономическое развитие губернии».

К почетному знаку Константину Титову полагается единовременная денежная выплата в размере 125 тыс. рублей. Эта сумма выделена из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU