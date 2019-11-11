Пьяный водитель на иномарке под Самарой устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 19:32 2019-11-11T19:32:38+03:00

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В субботу, 9 ноября, около 7 часов под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, 35-летний водитель «Хендай Тусан», будучи пьяным, проигнорировал знак «Обгон запрещен» и вылетел на встречную полосу. Там он и столкнулся с «Дэу Нексией, которой управлял 41-летний мужчина. От удара машину отбросило в попутный «Опель Астра».

В аварии погиб на месте 48-летний пассажир «Нексии». В больницу попали водитель и 29-летний пассажир «Дэу».

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU