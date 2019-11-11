Жительница Челябинска, из-за вейпа которой самолет экстренно сел в Самаре, оказалась не виновата

СЕГОДНЯ 19:57 2019-11-11T19:57:02+03:00

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Пассажирка авиарейса Челябинск – Сочи, который экстренно сел в Самаре 10 ноября, не стала фигурантам протокола о нарушении Об этом сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Как заявили правоохранители, в ходе личного досмотра у гражданки не было электронных сигарет. Более того, для привлечения ответственности по закону необходимо за фактом курения непосредственно наблюдать. Сработавший датчик не является стопроцентным подтверждением, что женщина курила.

Напомним, забавный инцидент произошел на днях на борту "Боинга 737-800" рейса 324. Бортпроводнице показалась, что одна пассажирка заперлась в туалете, чтобы покурить электронную сигарету. После этого самолет экстренно сел в Курумоче.

ИСТОЧНИК KP.RU