В Самаре трамвай № 7 вернули на Московское шоссе

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-12T08:05:36+03:00

Он будет вновь ходить до стадиона «Самара Арена»

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Трамваи № 7 в Самаре вернули на прежний маршрут. Теперь они снова будут курсировать до стадиона «Самара Арена». Об этом в твиттере сообщили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

- С 7:45 вторника, 12 ноября, возобновлено движение трамвая № 7 по Московскому шоссе до стадиона «Самара Арена». Добро пожаловать на борт! - отметили в ТТУ.

Напомним, что с 5 ноября трамвай № 7 ходил только от Барбошиной поляны до станции метро «Победа». Маршрут сократили на время работ по строительству на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской правого поворота для трамваев, которые едут со стороны 15 микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU