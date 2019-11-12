2019-11-12T08:20:19+03:00
Общество

Возможен туман: самарских автомобилистов предупреждают о плохой видимости на дорогах

По прогнозу синоптиков, такая погода будет держаться весь день
Анастасия ФИЛАТОВА
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Видимость снизится до 500 метров и менееВидимость снизится до 500 метров и менееФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. Местами в регионе по-прежнему будет туманно. Видимость на дорогах будет плохая.

- Предупреждаем водителей о возможном тумане и ухудшении видимости, которая может снизиться до 500 метров и менее. Прогноз синоптиков сохраняется до конца сегодняшнего дня. Будьте внимательны и осторожны, - сообщают в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилистов призывают не лихачить за рулем и соблюдать дистанцию движения. При тумане сотрудники МЧС советуют включить габаритные огни и противотуманные фары. Дальний свет фар включать категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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