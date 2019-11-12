Самарский ЦСК ВВС дома победил «Хумо» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-12T08:45:01+03:00

«Летчики» забросили в ворота гостей 5 шайб, пропустив при этом две

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В понедельник, 11 ноября, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. ЦСК ВВС дома встречался с ХК «Хумо» из Ташкента. Самарцы оказались удачливее и обыграли гостей со счетом 5:2.

- У «Хумо» есть профессиональный тренер, три обладателя кубка Гагарина. И то, что ЦСК ВВС в турнирной таблице находится рядом с этой командой, ребятам нужно поклониться. Я их все ругаю, пихаю, а им нужно сказать, что они молодцы. Они сейчас находятся в турнирной таблице в окружении команд, с которыми нам трудно равняться, - отметил главный тренер самарцев Александр Соколов.

В этом матче у «летчиков» отличились голами три игрока: Хисамутдинов, Набиуллин и Волгин. При этом Арсен Хисамутдинов смог забросить в ворота противника три шайбы, за что его признали лучшим игроком матча.

Следующую игру самарцы проведут также дома. В пятницу, 15 ноября, они встретятся с «Дизелем» из Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU