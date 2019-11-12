2019-11-12T08:45:01+03:00
Спорт

Самарский ЦСК ВВС дома победил «Хумо» в матче ВХЛ

«Летчики» забросили в ворота гостей 5 шайб, пропустив при этом две
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 ноября, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. ЦСК ВВС дома встречался с ХК «Хумо» из Ташкента. Самарцы оказались удачливее и обыграли гостей со счетом 5:2.

- У «Хумо» есть профессиональный тренер, три обладателя кубка Гагарина. И то, что ЦСК ВВС в турнирной таблице находится рядом с этой командой, ребятам нужно поклониться. Я их все ругаю, пихаю, а им нужно сказать, что они молодцы. Они сейчас находятся в турнирной таблице в окружении команд, с которыми нам трудно равняться, - отметил главный тренер самарцев Александр Соколов.

В этом матче у «летчиков» отличились голами три игрока: Хисамутдинов, Набиуллин и Волгин. При этом Арсен Хисамутдинов смог забросить в ворота противника три шайбы, за что его признали лучшим игроком матча.

Следующую игру самарцы проведут также дома. В пятницу, 15 ноября, они встретятся с «Дизелем» из Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре скончалась почетный врач больницы Середавина Маргарита Дериенко
Дмитрий Азаров поругал чиновников за слишком редкие ответы на жалобы самарцев в соцсетях
В Самаре водитель на «Гранте» сбил шедшего по краю дороги подростка
Возможен туман: самарских автомобилистов предупреждают о плохой видимости на дорогах
В Самаре трамвай № 7 вернули на Московское шоссе
Жена самарского олигарха думает о женской судьбе и показывает шикарное декольте
Полицейских из Тольятти заподозрили в сфабрикованном деле о наркотиках
Жительница Челябинска, из-за вейпа которой самолет экстренно сел в Самаре, оказалась невиновата
Пьяный водитель на иномарке под Самарой устроил смертельное ДТП
Первый губернатор Самарской области получил почетный знак и 125 тысяч рублей из бюджета
«Улучшения погоды не ждите»: в Самару пришел атлантический циклон
Мост через Волгу в Самарской области могут возвести строители Крымского моста
Житель Самарской области хотел построить собственный наркобизнес, но попался полиции
Пожар на Арцыбушевской в Самаре: в двухэтажном деревянном доме загорелся чердак
В Самаре управляющие компании задолжали за воду и канализацию свыше полмиллиарда рублей
Пляжные «Крылья Советов» поднялись на 26 место в мировом рейтинге
В Самаре удлинили маршрут автобуса № 3
50 вопросов за 50 минут: самарские студенты написали энергетический диктант
Ледяной водяной, призрак летчика и морж-кипер: в ЦСК ВВС показали вторую десятку вариантов маскота клуба
Самарская область получит почти 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог
Самарский спортсмен завоевал «золото» на чемпионате мира по кикбоксингу
В Самаре водитель на Mercedes вылетел с дороги на газон и протаранил столб
Хоккеист Денис Гурьянов: «Хотел бы увидеть игру «Далласа» в Тольятти»