В Самаре скончалась почетный врач больницы Середавина Маргарита Дериенко
В понедельник, 11 ноября, в Самаре ушла из жизни почетный врач больницы имени В.Д. Середавина, заслуженный врач РФ Маргарита Дериенко. Она скончалась на 83 году после тяжелой и продолжительной болезни.
- Маргарита Дериенко более 20 лет была заведующей гастроэнтерологическим отделением больницы. Она внесла неоценимый вклад в становление и развитие гастроэнтерологической службы области. Светлая память о Маргарите Дериенко навсегда останется в сердцах коллег, - сообщили в пресс-службе больницы Середавина.
Прощание с Маргаритой Дериенко пройдет в среду, 13 ноября, с 10:30 до 12:00 в большом конференц-зале больницы имени В.Д. Середавина. Адрес: улица Ташкентская, 159.
ИСТОЧНИК KP.RU