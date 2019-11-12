2019-11-12T09:24:59+03:00
Общество

В Самаре скончалась почетный врач больницы Середавина Маргарита Дериенко

Медик долго боролась с тяжелой болезнью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Почетный врач больницы Середавина скончалась на 83 году жизниПочетный врач больницы Середавина скончалась на 83 году жизни
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В понедельник, 11 ноября, в Самаре ушла из жизни почетный врач больницы имени В.Д. Середавина, заслуженный врач РФ Маргарита Дериенко. Она скончалась на 83 году после тяжелой и продолжительной болезни.

- Маргарита Дериенко более 20 лет была заведующей гастроэнтерологическим отделением больницы. Она внесла неоценимый вклад в становление и развитие гастроэнтерологической службы области. Светлая память о Маргарите Дериенко навсегда останется в сердцах коллег, - сообщили в пресс-службе больницы Середавина.

Прощание с Маргаритой Дериенко пройдет в среду, 13 ноября, с 10:30 до 12:00 в большом конференц-зале больницы имени В.Д. Середавина. Адрес: улица Ташкентская, 159.

ИСТОЧНИК KP.RU

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