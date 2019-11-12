В Самаре экс-начальника отделения ДПС наказали штрафом за «помощь» в переводе сотрудника на другую должность

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-12T09:40:50+03:00

Бывший полицейский получил от своего коллеги 100 тысяч рублей

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В Самаре вынесли приговор в отношении бывшего начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ГИБДД Виталия Деревяги. Напомним, его обвиняли в покушении на мошенничество.

- Установлено, что 23 февраля 2019 года полицейский получил от сотрудника ДПС 100 тысяч рублей. За эти деньги Деревяга пообещал ему помочь в переводе на должность в полк ДПС ГИБДД УМВД по Самаре, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд признал Виталия Деревягу виновным в покушении на мошенничество. Ему назначили наказание в виде штрафа. Теперь бывшему полицейскому придется заплатить в доход государства 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU