2019-11-12T09:40:50+03:00
Происшествия

В Самаре экс-начальника отделения ДПС наказали штрафом за «помощь» в переводе сотрудника на другую должность

Бывший полицейский получил от своего коллеги 100 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Виталия Деревягу признали виновным в покушении на мошенничествоВиталия Деревягу признали виновным в покушении на мошенничествоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре вынесли приговор в отношении бывшего начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ГИБДД Виталия Деревяги. Напомним, его обвиняли в покушении на мошенничество.

- Установлено, что 23 февраля 2019 года полицейский получил от сотрудника ДПС 100 тысяч рублей. За эти деньги Деревяга пообещал ему помочь в переводе на должность в полк ДПС ГИБДД УМВД по Самаре, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд признал Виталия Деревягу виновным в покушении на мошенничество. Ему назначили наказание в виде штрафа. Теперь бывшему полицейскому придется заплатить в доход государства 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поставили с нарушениями: прокуратуре не понравились камеры на дорогах Самарской области
Привет из девяностых? В Самарской области в погребе на заброшенной даче нашли человеческие останки
В Самаре на улице Авроры не разъехались Hyundai и Renault: пострадали три человека
Следователи не нашли виновного в гибели ребенка в Шигонском районе
В Самаре планируют отделить трамвайные пути от проезжей части
В Самаре незаконную стройку возле Центрального автовокзала попытаются остановить через суд
В Самаре проблемный перекресток Ленинская/Вилоновская обезопасят светофором
АКОМ приглашает студентов и молодых исследователей на конкурс прорывных технологий «BatteryInnovation 2020»
Вандализм или благоустройство? Центр Похвистнева оставили без деревьев
Решили взять легионера: «Спартак» отказался от покупки Александра Соболева
В Самарской области мужчина отказался благоустраивать родное село и попал под арест
В Самаре на перекрестке Масленникова/Подшипниковая начали устанавливать допсекции светофора
Совершили камбэк в концовке: «Динамо Самара» обыграло «КПРФ» в матче ЧР по мини-футболу
В Самаре скончалась почетный врач больницы Середавина Маргарита Дериенко
Дмитрий Азаров поругал чиновников за слишком редкие ответы на жалобы самарцев в соцсетях
Самарский ЦСК ВВС дома победил «Хумо» в матче ВХЛ
В Самаре водитель на «Гранте» сбил шедшего по краю дороги подростка