В Самаре экс-начальника отделения ДПС наказали штрафом за «помощь» в переводе сотрудника на другую должность
В Самаре вынесли приговор в отношении бывшего начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ГИБДД Виталия Деревяги. Напомним, его обвиняли в покушении на мошенничество.
- Установлено, что 23 февраля 2019 года полицейский получил от сотрудника ДПС 100 тысяч рублей. За эти деньги Деревяга пообещал ему помочь в переводе на должность в полк ДПС ГИБДД УМВД по Самаре, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Суд признал Виталия Деревягу виновным в покушении на мошенничество. Ему назначили наказание в виде штрафа. Теперь бывшему полицейскому придется заплатить в доход государства 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU