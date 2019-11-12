2019-11-12T09:44:26+03:00
Спорт

Совершили камбэк в концовке: «Динамо Самара» обыграло «КПРФ» в матче ЧР по мини-футболу

Встреча завершилась со счетом 4:3, волжане проигрывали по ходу игры 1:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Вторая игра четвертого тура между самарцами и «коммунистами» пройдет сегодня, 12 ноября. Фото: МФК «КПРФ».Вторая игра четвертого тура между самарцами и «коммунистами» пройдет сегодня, 12 ноября. Фото: МФК «КПРФ».
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» вырвал победу у «КПРФ» в первом перенесенном матче четвертого тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу волжан.

К концовке игры самарцы уступали «коммунистам» 1:3. На голы Ромуло, Паульиньо и Асадова волжане ответили метким выстрелом Потехина. Однако за несколько минут до конца матча «Динамо» смогло перевернуть ход встречи. Сначала Хромых поразил ворота «КПРФ» со штрафного, затем Разуванов после быстрой атаки волжан отметился автоголом, а победу «Динамо Самара» принес удар Симакова.

Вторая игра четвертого тура между самарцами и «коммунистами» пройдет сегодня, 12 ноября, также в Москве. Начнется встреча в 20:30 по самарскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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