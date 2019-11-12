В Самарской области мужчина отказался благоустраивать родное село и попал под арест

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-12T10:11:53+03:00

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В Пестравском районе привлекли к отвествености любителя помахать кулаками. Мужчине за нанесенные побои назначили 60 часов обязательных работ, но он уклонился от исполнения своего наказания.

- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Приставы отправили его отбывать наказание в администрацию сельского поселения, но гражданин отказался заниматься благоустройством родного села, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В отношении мужчины составили протокол по статье «Уклонение от отбывания обязательных работ». Суд назначил ему административный арест на трое суток. Должник отбыл наказание, а потом все-таки решил поработать на благо села.

ИСТОЧНИК KP.RU