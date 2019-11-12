Решили взять легионера: «Спартак» отказался от покупки Александра Соболева

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-12T10:36:39+03:00

Красно-белые не будут предпринимать попыток купить форварда «Крыльев Советов»

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Московский «Спартак» отказался от идеи покупки лидера гонки бомбардиров Российской премьер-лиги, форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на собственный источник. Как пишет издание, красно-белые собираются укрепить линию атаки легионером.

- Красно-белые по-прежнему планируют усиление линии атаки, однако рассматривают другие кандидатуры. «Спартак» может подписать легионера, - говорится в сообщении.

Напомним, в 16 турах РПЛ Александр Соболев отметился 10 забитыми мячами. Столько же на счету еще одного лидера гонки бомбардиров чемпионата России, форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. На один мяч меньше забил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Высокая результативность 22-летнего форварда «Крыльев Советов» привлекла внимание многих клубов. Ранее сообщалось, что в России за Соболевым следят «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит». Кроме того, появились слухи об интересе из Европы. В частности, по разным данным, Александра Соболева просматривают «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Галатасарай», дортмундская «Боруссия» и еще ряд клубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU