Вандализм или благоустройство? Центр Похвистнева оставили без деревьев

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-12T10:57:46+03:00

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Недавно жители города Похвистнево заметили, что в центре их поселения кто-то срубил деревья. Они росли еще с прошлого века возле здания почты, но кто-то вдруг решил освободить эту площадку от зеленых насаждений. Местные жители восприняли это как акт вандализма. Однако глава города Сергей Попов заверил, что в вырубке деревьев не ничего противозаконного. Это сделали ради благоустройства.

На площадке возле здания почты планируется разбить сквер, который будет оснащен всем необходимым оборудованием. Об этом мэр рассказал редакции «Похвистнево-Информ». Также Сергей Попов добавил, что в скором времени в городе появится стела в виде надписи «Я люблю Похвистнево».

Арт-объект будет установлен на частные средства. Сдать на него средства могут все желающие. К примеру, свой вклад уже внесли сам мэр города и директор одной из местных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU