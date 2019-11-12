АКОМ приглашает студентов и молодых исследователей на конкурс прорывных технологий «BatteryInnovation 2020»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-12T10:46:48+03:00

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Конференция является эффективной коммуникационной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вопросов, задач и перспектив развития отрасли химических источников тока. К участию в «BatteryInnovation 2020» приглашаются отечественные и иностранные представители предприятий производителей химических источников тока, предприятий автомобилестроения, вузов, НИИ, эксперты, представители региональных и федеральных органов власти.

К данному мероприятию приурочено проведение ежегодного конкурса научно-технических работ «Разработчик прорывных технологий химических источников тока» среди студентов, аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования, молодых ученых и исследователей. Конкурс стартует 01 сентября 2019 года и продлится до 31 декабря 2019 года.

Победители и призеры конкурса награждаются единовременной денежной премией, дипломом победителя и грамотами призеров конкурса I место (2 победителя) – по 30 000 руб. каждому; II место (2 победителя) – по 20 000 руб. каждому; III место (2 победителя) – по 10 000 руб. каждому. Работы победителей публикуются в журнале, включенном в перечень РИНЦ. Работы победителей и призеров конкурса публикуются на официальном сайте международной научно-технической конференции «BatteryInnovation»: http://akom.su/sites/bi/

Конкурс проводится по 4 научно-техническим направлениям:

- Новые разработки химических источников тока;

- Технология производства и сфера применения химических источников тока;

- Декарбонизация транспортных и энергетических решений;

- Переработка химических источников тока.

По двум номинациям:

1. «Инновационные материалы в химических источниках тока» для фундаментальных научных разработок

2. «Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству» для научно - технических проектов прикладного характера»

Участникам необходимо направить на электронный адрес: NacharovaNV@akom.ru заявку, научно-технический проект и презентацию с пометкой в теме письма «Конкурс». За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (8482) 956-444 доб.0-1627. Контактное лицо: Наталья Начарова. Более подробная информация о конкурсе: http://akom.su/sites/bi/competition.html