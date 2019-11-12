2019-11-12T11:03:48+03:00
Общество

В Самаре проблемный перекресток Ленинская/Вилоновская обезопасят светофором

Правда, когда именно поставят «регулировщика, пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Светофор должен помочь снизить число ДТП на пересечении улиц Ленинской и ВилоновскойСветофор должен помочь снизить число ДТП на пересечении улиц Ленинской и ВилоновскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре после просьб горожан решили обезопасить еще один перекресток. Речь идет о пересечении улиц Ленинской и Вилоновской. Там хотят установить светофор.

- Перекресток Ленинская/Вилоновская — опасный. Постоянно происходят ДТП. Страшно отпускать детей в школу, - обратилась в твиттере к чиновникам одна из местных жительниц.

В департаменте транспорта Самары подтвердили, что данный перекресток проблемный и что работа по нему уже идет. В ведомстве отметили, что документацию на установку светофора разработали еще в прошлом году, теперь они ждут, когда проект воплотят в жизнь сотрудники департамента гордоского хозяйства и экологии. Точных сроков установки «регулировщика» чиновники пока не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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