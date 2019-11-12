В Самаре проблемный перекресток Ленинская/Вилоновская обезопасят светофором
В Самаре после просьб горожан решили обезопасить еще один перекресток. Речь идет о пересечении улиц Ленинской и Вилоновской. Там хотят установить светофор.
- Перекресток Ленинская/Вилоновская — опасный. Постоянно происходят ДТП. Страшно отпускать детей в школу, - обратилась в твиттере к чиновникам одна из местных жительниц.
В департаменте транспорта Самары подтвердили, что данный перекресток проблемный и что работа по нему уже идет. В ведомстве отметили, что документацию на установку светофора разработали еще в прошлом году, теперь они ждут, когда проект воплотят в жизнь сотрудники департамента гордоского хозяйства и экологии. Точных сроков установки «регулировщика» чиновники пока не называют.
ИСТОЧНИК KP.RU