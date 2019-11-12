В Самаре планируют отделить трамвайные пути от проезжей части

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-12T11:47:45+03:00

Также чиновники рассматривают вопрос о «выделенках» для автобусов и троллейбусов

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В Самаре местные жители вновь подняли вопрос о необходимости создания в городе выделенных полос для общественного транспорта. По их мнению, это должно существенно снизить заторы на дорогах. Чиновники заверили, что этот вопрос прорабатывается.

- По выделению полос для проезда общественного транспорта вопросы прорабатываются. В том числе и с коллегами из министерства транспорта Самарской области, чтобы создать продуманную и логичную систему подвода подвижного состава, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Также чиновники отметили, что предусматривается отделение трамвайных путей от проезжей части. По их словам, комплексное обособление общественного позволит сократить время поездки в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU