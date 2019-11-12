В Самаре на улице Авроры не разъехались Hyundai и Renault: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-12T12:37:58+03:00

Один из автомобилистов при повороте нарушил ПДД и спровоцировал ДТП

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Утром во вторник, 12 ноября, в Самаре произошло ДТП, которое серьезно осложнило движение транспорта. На пересечении улиц Авроры и Партизанской столкнулись автомобили Hyundai и Renault.

- По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «Рено». Он, двигаясь по улице Авроры, начал поворачивать налево. При этом он не пропустил иномарку, которая ехала во встречном направлении, и столкнулся с ней, - рассказали полицейские.

По данным облГлавка, в аварии пострадали три человека: водитель Hyundai и две пассажирки другого автомобиля. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. По факту случившегося проводится проверка.

Обеим легковушкам разворотило "морды" после столкновенияФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU