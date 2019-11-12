2019-11-12T13:02:21+03:00
Общество

Поставили с нарушениями: прокуратуре не понравились камеры на дорогах Самарской области

Комплексы установили «на глаз», да еще и не в самых аварийных местах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Камеры зачем-то поставили тем, где водители почти не нарушают ПДДКамеры зачем-то поставили тем, где водители почти не нарушают ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской области прокуратура выявила нарушения при установке камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Комплексы должны были поставить в местах концентрации аварий на дорогах Исаклинского района, но в итоге они оказались совсем не там.

- Проверка показала, что камеры установили на основе рекомендаций ГИБДД сотрудники ООО «АВТОПАТРУЛЬ 63». Комплексы смонтировали в тех местах, где наблюдаются незначительные нарушения скоростного режима, а не там где фиксируется высокая аварийность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Также выяснилось, что камеры разместили «на глаз» без специальных измерителньых приборов. Они должны стоять как минимум в трех метрах от края проезжей части, но в некоторых местах это расстояние не соблюдалось, что могло привести к ЧП. Сотрудники надзорного ведомства потребовали устранить все выявленные нарушения. Соотвествующие представления они направили руководителям ОГИБДД по Исаклинскомуц району и ООО «АВТОПАТРУЛЬ 63». Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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