2019-11-12T14:51:26+03:00
Общество

В Самарской области слабослышашие смогут вызывать полицию и скорую помощь через смс-ки

Сообщения нужно будет отправлять с сотовых телефонов на номер 112
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый сервис по вызову экстренных служб ввели в Самарской областиНовый сервис по вызову экстренных служб ввели в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области теперь можно будет вызывать экстренные службы не только с помощью звонка на номер 112, но и через смс-ки. Этот сервис будет доступен специально для людей с ограничениями по слуху.

- Чтобы отправить сообщение с сотового телефона, в строке «получатель» нужно указать номер 112. В тексте сообщения необходимо указать место, описание происшествия, данные заявителя — ФИО и номер телефона, а также информацию о том, что у него есть проблемы со слухом, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что оператор службы 112 может одновременно вызвать на место представителей сразу нескольких оперативных служб. Это скорая помощь, полиция, пожарные, спасатели и газовщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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