В Тольятти директора школы будут судить за лишние траты на премии сотрудникам
В Тольятти правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из местных школ. Женщину обвиняют в растрате денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- По версии следствия, обвиняемая, используя служебное положение, с 2018 года по 2019 год начислила стимулирующие выплаты в 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам школы. При этом премии не соответствовали квалификационным требованиям к указанным должностям, - рассказали следователи.
Скоро женщина окажется на скамье подсудимых. Ее дело уже направили на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU