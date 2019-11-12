2019-11-12T15:27:09+03:00
Происшествия

В Тольятти директора школы будут судить за лишние траты на премии сотрудникам

Женщина незаконно потратила 555 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Директор начислила некоторым подчиненным слишком большие премииДиректор начислила некоторым подчиненным слишком большие премииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из местных школ. Женщину обвиняют в растрате денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, обвиняемая, используя служебное положение, с 2018 года по 2019 год начислила стимулирующие выплаты в 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам школы. При этом премии не соответствовали квалификационным требованиям к указанным должностям, - рассказали следователи.

Скоро женщина окажется на скамье подсудимых. Ее дело уже направили на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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