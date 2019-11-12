Оправдывал в интернете: в Самарской области задержали сторонника террористов
В Самарской области выявили сторонника террористов. 25-летний молодой человек поддерживал идеологию международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ.
- В сентябре 2019 года стало известно, что житель региона причастен к публичному оправданию деятельности террористов. Делал он это путем размещения в интернете соответствующих материалов, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» в УФСБ по Самарской области.
Молодого человека задержали в конце сентября. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Суд избрал в отношении самарца меру пресечения в виде ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU