Оправдывал в интернете: в Самарской области задержали сторонника террористов

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-12T15:50:49+03:00

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В Самарской области выявили сторонника террористов. 25-летний молодой человек поддерживал идеологию международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ.

- В сентябре 2019 года стало известно, что житель региона причастен к публичному оправданию деятельности террористов. Делал он это путем размещения в интернете соответствующих материалов, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» в УФСБ по Самарской области.

Молодого человека задержали в конце сентября. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Суд избрал в отношении самарца меру пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU