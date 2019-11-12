В Самаре протестировали "правый" поворот для трамваев на пересечении Московского шоссе и Ташкентской

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-12T16:01:44+03:00

Поворот обустраивают для тех трамваев, которые едут со стороны 15 микрорайона

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В Самаре во вторник, 12 ноября, протестировали новый поворот для трамваев на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Его строят специально для тех составов, которые едут со стороны 15 микрорайона.

- Состоялся тестовый запуск трамвая по "правому" повороту. Прошел он удачно, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Как отмечают в ведомстве, работы на объекте еще ведутся. Рабочим предстоит провести благоустройство прилегающей территории. Напомним, что ранее чиновники сообщали, что со стороны в направлении стадиона "Самара Арена" могут запустить трамвай № 24к. Сейчас он ходит от Костромского переулка до 15 микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU