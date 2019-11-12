В Самаре заботы родителей по оформлению документов переложили на роддом

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-12T18:13:14+03:00

Свидетельство о рождении ребенка в роддоме Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова теперь выдают при выписке

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В семье Мхитарян родилась двойня: 7 ноября на свет появились Ева и Алиса. В день выписке счастливым родителям торжественно вручили самый первый документы их дочек – свидетельство о рождении.

- Это очень экономит время. Теперь не надо ехать в загс, - улыбается счастливая Марина. Радостный папа прижимает к сердцу дочек и отмечается, что сэкономленное время обязательно посвятит только им.

С 1 августа на базе роддома Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова реализуется пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении в день выписке - «Самый первый документ». Теперь родителям не придется ехать в ЗАГС, достаточно за несколько дней до выписки передать медицинскому персоналу роддома свидетельство о браке и паспорта и в торжественный момент получить готовый документ.

- В нашем отделении каждый месяц рождается более 200 малышей. После выписки все родители сталкиваются с не самыми приятными хлопотами по оформления документов. Чтобы минимизировать эти заботы, наша больница участвует в проекте «Самый первый документ». Родители выбирают имя детям, предоставляют документы и получают готовое свидетельство, - подробнее рассказала заведующая родильным отделением №20 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории Наталья Денисова.

За три месяца проекта выдано более 380 свидетельств. После анализа итогов проекта, этот опыт могут рекомендовать всем роддомам Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU