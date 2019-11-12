2019-11-12T18:14:24+03:00
Общество

Инфраструктуру Фрунзенского моста обеспечат энергией две современные трансформаторные подстанции

Энергетики уже завершили работы на сетях и это позволило также обеспечить модернизированной системой электроснабжения жителей "старого города"
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Вот так сейчас выглядит Фрунзенский мостВот так сейчас выглядит Фрунзенский мост
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В Самаре энергетики приступили к завершающему этапу реконструкции распределительной сети около Фрунзенского моста в Самаре. Уже сейчас в рамках этой работы кабельные линии высокого и низкого напряжения вынесли из зоны непосредственного строительства. Их протяженность составила около километра.

- На время работ созданы временные – дублирующие схемы электроснабжения для минимизации неудобств потребителей, которые живут в районе Хлебной площади, - отметили в Самарской сетевой компании.

Сейчас работы на сетях уже завершены. Это позволило обеспечить жителей «старого города» модернизированный системой электроснабжения и не помешать срокам строительства важнейшего инфраструктурного объекта.

На инфраструктуру моста будут работать две современные трансформаторные подстанции. Их расположили по обе стороны от строения. Одна из них уже смонтирована, под второй закладывается фундамент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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