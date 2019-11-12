Инфраструктуру Фрунзенского моста обеспечат энергией две современные трансформаторные подстанции

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-12T18:14:24+03:00

Вот так сейчас выглядит Фрунзенский мост

Энергетики уже завершили работы на сетях и это позволило также обеспечить модернизированной системой электроснабжения жителей "старого города"

Изменить размер текста: A A

В Самаре энергетики приступили к завершающему этапу реконструкции распределительной сети около Фрунзенского моста в Самаре. Уже сейчас в рамках этой работы кабельные линии высокого и низкого напряжения вынесли из зоны непосредственного строительства. Их протяженность составила около километра.

- На время работ созданы временные – дублирующие схемы электроснабжения для минимизации неудобств потребителей, которые живут в районе Хлебной площади, - отметили в Самарской сетевой компании.

Сейчас работы на сетях уже завершены. Это позволило обеспечить жителей «старого города» модернизированный системой электроснабжения и не помешать срокам строительства важнейшего инфраструктурного объекта.

На инфраструктуру моста будут работать две современные трансформаторные подстанции. Их расположили по обе стороны от строения. Одна из них уже смонтирована, под второй закладывается фундамент.

ИСТОЧНИК KP.RU