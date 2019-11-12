2019-11-12T19:00:19+03:00
Общество

"Он поступил как настоящий патриот": Дмитрий Азаров рассказал, почему Сергей Марков ушел из министерства ЖКХ

По словам губернатора чиновник почувствовал, что сейчас нужнее в родном городе
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Сергей Марков ушел, потому что любит свой родной город?Сергей Марков ушел, потому что любит свой родной город?
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Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал новость об увольнении Сергея Маркова с поста министра ЖКХ Самарской области. Глава региона отметил, что чиновник почувствовал, что сейчас нужнее в одном городе. После смерти экс-главы Новокуйбышевска Владимира Фомина город остался без руководителя. Сейчас объявлен конкурс на пост мэра, и Сергей Марков решил в нем участвовать. Напомним, что на работу в региональное правительство он перешел как раз с этой должности.

- Он пришел ко мне и сказал, что к нему обратились люди, что он сам чувствует ответственность за родной город и готов приложить все усилия, чтобы в этой непростой ситуации взять на себя заботу о жителях Новокуйбышевска, - рассказал губернатор о том, как было дело.

Он также напомнил, что сам пригласил Маркова на работу в одно из самых сложных министерств. Там ставленнику Азарова пришлось серьезно поработать:

- По полной он там и проблем получил, но и приложил все усилия для того, чтобы эти накопившиеся проблемы разгрести, - признал губернатор.

Сейчас же по словам Дмитрия Азарова почетные граждане Новокуйбышевска попросили вернуть им Маркова. Конкурс на место мэра города объявили в октябре. В составе комиссии - сам Азаров, а также депутаты местной думы, представители правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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