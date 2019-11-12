На Ташкентской протестировали новые трамвайные пути по направлению к "Самара Арене"

СЕГОДНЯ 19:31 2019-11-12T19:32:41+03:00

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12 ноября, примерно в 15-30, в Самаре состоялся пробный пуск трамвая по "правому повороту" трамвайных путей, который построили от улицы Ташкентской к стадиону "Самара Арена" со стороны Безымянки. Участие в техническом открытии нового пути принял первый заместитель главы города Владимир Василенко.

- Важно, что вагоновожатому не приходится вручную переводить стрелки – они рассчитаны на автоматическое переключение, - рассказывают в пресс-службе администрации областной столицы.

Директор ТТУ Михаил Ефремов в свою очередь отмечает, что такой подход способствует как безопасности движения, так и и ускорению перевозки пассажиров. - Оснащение трамвайного поворота такой автоматизированной системой произвели в рамках проекта "Умный город", - добавил он. - В дальнейшем (в 2020 – 2021 годах) планируется внедрить автоматические стрелки еще на двух трамвайных поворотах в других районах города.

Механизм переключения стрелок будет синхронизирован со светофорами. Все это будет связано с комплексом АСУДД. Произведены стрелки в Праге. Они являются самым дорогим объектом во всем объеме мероприятий по строительству "правого поворота" трамвайной линии.

Полностью завершить работы на "правом повороте" должны в ближайшее время. Через неделю намерены восстановить благоустройство территории.

Сейчас подрядчик занимается подготовкой документов для сдачи объекта в эксплуатацию. В ближайшее же время к стадиону "Самара Арена" с задействованием нового "правого поворота" планируется пустить трамваи пяти маршрутов:

- № 7 "Стадион "Самара Арена" - станция метро "Победа";

- № 11 "Стадион "Самара Арена" - автостанция "Аврора";

- № 12 "Стадион "Самара Арена" – "Юнгородок";

- № 24к "Костромской переулок – 15-й микрорайон";

- № 25 "Безымянская ТЭЦ – Барбошина поляна".

Из пяти указанных маршрутов два - №№ 7 и 24к - будут работать по будним дням и два - №№ 11, 12 - по выходным дням.

Интервал движения составит:

- по маршрутам №№ 7, 11, 12 – 8 минут;

- по маршруту № 24к – 20 минут;

- по маршруту № 25 – 40 минут.

Еще один маршрут - № 25 - будет работать в дни матчей на стадионе для подвоза и вывоза болельщиков со стороны Безымянки, а также в дни проведения других мероприятий.

- В дальнейшем здесь будет развиваться транспортно-пересадочный узел. И мы к этому готовы. Будут и короткие маршруты для доставки пассажиров на кольцо к стадиону. По светофорам будет организована "зеленая волна". Жителям не придется думать, как добраться до спортивного объекта – они смогут избежать пересадок, - подчеркнул Владимир Василенко.

Первый пуск трамвая № 25 к "Самара Арене" планируется уже 30 ноября. В этот день "Крылья Советов" проводят очередной матч в РПЛ. Движение трамваев на постоянной основе с задействованием "правого поворота" планируется в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU